Exclu de remplacer par la route le transport des déchets par le rail

Le Gouvernement jurassien entend pérenniser le transport des déchets ménagers à La Chaux-de-Fonds par le rail et non pas le transférer sur la route. Le ministre de l’Environnement David Eray a ainsi répondu ce mercredi matin à une question orale de Francine Stettler (UDC) au Parlement. L’élue agrarienne a indiqué avoir appris que le Gouvernement jurassien avait demandé une offre pour que le transport ferroviaire des déchets ménagers chez Vadec à La Chaux-de-Fonds par les Chemins de Fer du Jura (CJ) soit remplacé par un transport routier. Elle s’est ainsi inquiétée d’une éventuelle augmentation du nombre de camions sur les routes des Franches-Montagnes. Le ministre jurassien de l’Environnement, David Eray, s’est montré rassurant dans sa réponse. Il a évoqué « des informations qui ne sont pas exactes » mises en avant par la députée UDC. Il a précisé que les CJ devaient renouveler leur matériel pour le transport des marchandises, ce qui « nécessite un recalcul entre le prestataire de transport, les Chemins de Fer du Jura, et le client, le SEOD ». « Le canton suit cela de près », a indiqué David Eray qui a souligné que les trains qui convoient les déchets vers La Chaux-de-Fonds représentent « l’équivalent de 3'500 camions par année ». Le ministre de l’Environnement a assuré qu’il était « exclu pour le Gouvernement, d’avoir les trains remplacés par 3'500 camions à travers le Jura pour finalement une différence de quelques centimes ».