Des journées de la schizophrénie immersives

Les journées de la schizophrénie ont lieu cette semaine. À cette occasion, le site prévôtois du Réseau de l’Arc organise ce jeudi une soirée publique de sensibilisation à la schizophrénie. Au sein de la sociét’halle des moments d’échanges seront mis en place. Spécialistes, patients et proches aidants sont conviés, mais l’événement se veut plus large, « il est ouvert à tous », expliquent Céline Bärfüss et Emilie Gerber les deux infirmières de l’Hôpital de Moutier et co-organisatrice de l’événement.

Au programme, on retrouve aussi un atelier immersif durant lequel les participants pourront s’immerger dans le quotidien d’une personne atteinte de schizophrénie. Grâce à des casques de réalité virtuelle, chacun pourra ressentir et réfléchir sur les actions de la maladie et ce qu’elle peut provoquer chez les patients.