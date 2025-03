« Le dossier du lundi » : une exposition sur les enfants placés

« Les laissés pour compte du bonheur » retrace le parcours de plusieurs enfants placés. Cette exposition est à voir jusqu’en janvier 2026 au Musée d’histoire de Berne. Une installation rend hommage aux victimes et leur propose d’inscrire leur nom sur un mur étoilé. Fabienne Frieden y a écrit son nom et ceux de ses frères et sœurs. Elle a accepté de partager son histoire.

Vivant dans la pauvreté, Fabienne Frieden a subi de la maltraitance jusqu’à ses 15 ans, « et là ma mère m’a éjectée en Suisse allemande avec ma sœur jumelle, on a été mises moi à Bâle et ma sœur à Brienz dans le canton de Berne ». Elle partage avoir rencontré des personnes gentilles à Bâle, tandis que sa mère faisait tout pour qu’elle ne reste pas en Suisse romande lorsqu’elle y revenait pour des visites.