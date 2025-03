« La p’tite phrase » - En chœur avec le coeur

« Ça fait participer tout le monde. C’est nickel ! Moi, je n’ai pas un reproche ! »

Une centaine d’enfants sur scène et la fanfare du village pour les accompagner. Un spectacle inédit a eu lieu le week-end dernier à Lajoux où la fanfare et tous les enfants de l’école primaire de Lajoux et des Genevez se sont produits ensemble devant deux salles combles. Cyprien Lovis y consacre « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de la semaine, à partir d’un propos tenu sur RFJ par l’un des enfants du village.