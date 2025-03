Un forum pour développer la durabilité des entreprises

Le Premier Forum de la durabilité industrielle a attiré une centaine de personnes jeudi au Forum de l'Arc à Moutier, sur invitation du SIAMS et du Centre de compétence i-Moutier. Les participants ont profité de présentations et d’ateliers pratiques pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et les opportunités qu’elle représente. Jugée très positive, l'affluence vient prouver que la thématique intéresse les entreprises. Certaines appliquent déjà de nombreuses mesures, suivent des programmes, obtiennent des labels ou des certifications dans le domaine. Et si les normes deviennent de plus en plus strictes et contraignantes, les PME ne sont pas forcément logées à la même enseigne en raison de leur taille modeste indique Pierre-Yves Kohler, l’un des organisateurs.