Une affiche festive pour Delémont’BD

C’est une invitation à la fête ! Voici comment Delémont’BD présente l’affiche de sa 11e édition. Le dessin réalisé par Aude Picault, autrice française et Grande Trissoue du festival, montre la fontaine de la Vierge située devant l’Hôtel de Ville, une fanfare et une jeune lectrice imperturbable. Une image qui « rend hommage à l’esprit carnavalesque » et qui évoque « l’ambiance chaleureuse et animée du festival », décrivent les organisateurs dans leur communication transmise ce mardi.

Delémont’BD se tiendra du 13 au 15 juin prochain, avec notamment une vingtaine d’expositions à ciel ouvert, l’accueil de 50 auteurs ainsi que 50 animations, performances et rencontres. La programmation complète sera dévoilée à la fin du mois d’avril. Une exposition consacrée au travail d’Aude Picault ouvrira ses portes à la galerie de l’ARTsenal en marge du festival, du 13 au 22 juin. Les traditionnels Jardins du dessin s'installeront en vieille ville du 6 juin au 10 août. /comm-jad