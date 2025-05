Le groupe Corbat prend les commandes de Fagus Suisse

Le groupe Corbat s’installe aux commandes de Fagus Suisse. Il reprend la direction opérationnelle et financière de l’entreprise située aux Breuleux et qui connait une « situation financière délicate ». La start-up spécialisée dans le traitement de bois feuillu, notamment le hêtre, a récemment dû assainir et restructuré son capital. Elle a bénéficié d’investissements de 700'000 francs de la part de la société ajoulote et de 300'000 francs de l’entité bâloise Raurica Wald. Le groupe Corbat est ainsi devenu l’actionnaire principal en détenant 43% des actions. Il indique dans un communiqué transmis ce vendredi vouloir mettre en place « de multiples synergies pour augmenter le volume d’affaires et limiter les coûts. » Cette reprise permet aussi la sauvegarde des dix emplois existants sur le site de Fagus Suisse. /comm-nmy