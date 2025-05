L’artiste jurassien Baptiste Clerc dans sa dernière tournée avec le « Cirque La Compagnie »

Le « Cirque La Compagnie » dans lequel on retrouve l’artiste jurassien Baptiste Clerc a dressé son chapiteau derrière la salle Atrium à Vicques. Les artistes de la troupe vont présenter leur spectacle « Pandax » qui raconte l’histoire de cinq frères qui trimballent l’urne funéraire de leur père. Le tout dans un mélange d’acrobaties, d’humour et de disciplines artistiques à voir ce vendredi 16 et samedi 18 mai.

Baptiste Clerc, artiste de cirque professionnel depuis plus de 10 ans a annoncé sa retraite artistique, mais reste dans le domaine du cirque, puisqu’il sera chef de montage de chapiteaux pour le cirque Monti, basé dans le canton d’Argovie. Il jouera encore cette année le spectacle « Pandax » avec le cirque « La Compagnie ».