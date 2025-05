Un portail pour l’économie circulaire citoyenne dans le Jura

Un outil pour consommer durable et réduire ses déchets a vu le jour dans le Jura. Le portail en ligne « RE ! » a été lancé récemment à l’initiative du canton. La plateforme vise à réunir les prestataires actifs dans le domaine de l’économie circulaire citoyenne. La notion couvre ce qui permet de réduire l’utilisation de matières premières et d’énergie tout au long du cycle de vie des produits et des services. Les actions peuvent prendre des formes diverses comme la réparation d’objets, l’achat de deuxième main, la location ou encore le don d’objets. Le portail qui a été mis en place en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs (FRC) réunit d’ores et déjà 38 partenaires dans le Jura. Il a pour objectif de promouvoir les acteurs jurassiens de l’économie circulaire citoyenne et d’informer la population sur les offres existantes. Le site internet répond ainsi à un des buts du Plan climat jurassien qui vise à développer et à structurer l’économie circulaire en général et citoyenne en particulier. Quentin Theiler, responsable du domaine installations et activités humaines à l’Office cantonal jurassien de l’environnement, explique que le principe présente « un potentiel énorme ». « On produit énormément de déchets - par exemple avec la fast fashion, on produit et on jette - et on ne réfléchit pas du tout à la manière de revaloriser un produit », explique Quentin Theiler. La plateforme « Re ! » vise ainsi un à créer et à boucler « un cercle vertueux ».