« Le monde en cause » : la Bulgarie adopte l’euro

La Bulgarie va changer de monnaie l’an prochain. La Commission européenne a annoncé cette semaine que le pays remplissait les conditions pour adopter l'euro. Il deviendra ainsi le 21e membre de la zone UE à le faire, trois ans après la Croatie. Le Premier ministre, Rossen Jeliazkov, a salué un jour exceptionnel, mais dans le pays la mesure ne fait pas l’unanimité. Le projet alimente la crainte d’une flambée des prix et nourrit la colère des europhobes. Le commissaire européen à l’économie a, de son côté, affirmé que l’euro apportera des avantages concrets aux citoyens et aux entreprises, évoquant des « prix stables » et davantage d’investissements. L’éclairage d’Alexandre Rossé :