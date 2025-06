Coup d’envoi pour la 11e édition de Delémont’BD

Les rues de Delémont sont à nouveau investies par des dessins, bulles et autres cases. Delémont’BD s’ouvre ce vendredi dès 14h jusqu’à dimanche 18h. Ce sont 50 auteurs qui sont attendus dans la capitale jurassienne avec de nombreuses animations au programme, des dédicaces aux expositions en passant par des ateliers et des conférences. La Grande Trissoue de cette 11e édition, Aude Picault, est l’invitée du Journal de 12h15 pour présenter ces trois jours de festivités. La scénariste et dessinatrice française rencontrera notamment les visiteurs pour une visite guidée de l’exposition qui lui est dédiée dimanche à 10h à l’ARTsenal.