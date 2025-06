Léandre Ackermann s’intéresse au textile à Delémont’BD

Les artistes de la région sont aussi à l’honneur à Delémont’BD. L’illustratrice jurassienne Léandre Ackermann fait partie de la cinquantaine d’auteurs et d’autrices qui participent ce week-end à la 11e édition du festival. Elle y présente une exposition intitulée « L’univers du textile dans la bande dessinée » et qui a été imaginée lors de son séjour de quatre mois en Provence. Léandre Ackermann a, en effet, pu se rendre dans la résidence pour artistes de la FARB après avoir décroché le prix de La Sarrazine 2024. « J’ai fait quelques dessins, mais j’ai surtout creusé le sujet et beaucoup réfléchi à ce que je pouvais essayer de raconter là-dessus », explique l’illustratrice. Cette dernière estime que ce thème permet d’ouvrir de nombreuses portes. « On peut parler d’écologie ou encore de la place des femmes dans la société puisque le travail du textile est souvent féminin », souligne Léandre Ackermann.