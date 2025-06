Bilan positif pour Delémont’BD malgré la chaleur et les orages

La bande dessinée a attiré quelque 14'000 personnes ce week-end dans la capitale jurassienne. La 11e édition de Delémont’BD s’est terminée dimanche soir sur un bilan positif après trois jours de fête. Malgré la chaleur et les orages, le public a répondu présent pour rencontrer les quelque 50 autrices et auteurs invités dont la Grande Trissoue 2025, Aude Piccault. « Le samedi a débuté sur les chapeaux de roue. Les familles sont venues beaucoup plus vite avant l’ouverture du festival. On a ouvert plus tôt. Ce dimanche, jusqu’à ce qu’il pleuve, le monde était là », a indiqué à notre micro le directeur de Delémont’BD, Cédric Humair.