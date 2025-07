Communes et agriculteurs unis contre le littering dans le Jura

Agrijura et l’Association jurassienne des communes (AJC) remettent le couvert dans la lutte contre le littering, soit les déchets sauvages. Les deux organismes ont lancé récemment une nouvelle campagne de sensibilisation après celle qui avait déjà été menée il y a deux ans. L’action se caractérise par la pose de panneaux avec le message : « Les déchets tuent nos animaux ». Les paysans sont particulièrement touchés par la problématique des déchets sauvages. C’est le cas, notamment, d’Arnaud Fleury, agriculteur à Courcelon, qui possède un certain nombre de champs aux bords des routes ou à proximité de villages. Chaque année, le Vadais fait le tour de ses champs à l’arrivée du printemps pour ramasser les déchets qu’il y retrouve comme « des sacs plastiques, des bouteilles en verre, des canettes, des crottes de chien » et d’autres détritus en tout genre. Un travail supplémentaire qui ne suffit toutefois pas puisque des restes de déchets peuvent tout de même se retrouver dans les fourrages et être ingérés par les vaches. Les animaux peuvent ainsi souffrir d’importants problèmes de santé qui peuvent réduire la production de lait ou de viande et même aller jusqu’à la mort de la vache, ce qui est déjà arrivé dans le cheptel d’Arnaud Fleury. L’agriculteur de Courcelon confie également qu’il doit faire appel au vétérinaire « trois ou quatre fois par année » pour des soucis liés aux déchets sauvages et ceci malgré la pose d’aimants dans les machines qui préparent le fourrage et dans les panses des vaches.