Des mesures pour encourager les femmes à s’engager en politique

Développé en 2021 par la Haute école spécialisée des Grisons, le projet PROMO Femina s’étend désormais à la Suisse romande. Il vise à encourager les femmes à s’engager en politique dans leurs communes, via notamment une liste de 120 mesures destinées aux communes, aux partis politiques locaux, réseaux et femmes intéressées. Grâce à un financement de la Conférence romande des bureaux de l’égalité, ces informations sont désormais disponibles en français, a indiqué l’institution par communiqué ce mercredi. Ces mesures visent notamment à combler les lacunes en politique communale, à encourager les femmes à se porter candidates et à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Toutes ces informations sont disponibles sur la plateforme de PROMO Femina. /comm-jpi-gtr