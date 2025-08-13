Des mesures pour encourager les femmes à s’engager en politique

Des mesures pour encourager les femmes à s’engager en politique

Le projet PROMO Femina, développé par la HES des Grisons, édictait 120 mesures, conseils et astuces pour encourager les femmes à s’engager en politique dans leurs communes. Ces données sont désormais disponibles en français grâce à la Conférence romande des bureaux de l’égalité.

Le projet PROMO Femina vise à encourager les femmes à s'engager en politique. (Photo libre de droits) Le projet PROMO Femina vise à encourager les femmes à s'engager en politique. (Photo libre de droits)

Développé en 2021 par la Haute école spécialisée des Grisons, le projet PROMO Femina s’étend désormais à la Suisse romande. Il vise à encourager les femmes à s’engager en politique dans leurs communes, via notamment une liste de 120 mesures destinées aux communes, aux partis politiques locaux, réseaux et femmes intéressées. Grâce à un financement de la Conférence romande des bureaux de l’égalité, ces informations sont désormais disponibles en français, a indiqué l’institution par communiqué ce mercredi. Ces mesures visent notamment à combler les lacunes en politique communale, à encourager les femmes à se porter candidates et à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Toutes ces informations sont disponibles sur la plateforme de PROMO Femina. /comm-jpi-gtr


 

