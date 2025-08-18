« Le dossier du lundi » : qui reprendra la présidence du PLR ?

À deux jours du délai établi pour se porter candidat, il n’y a toujours pas de prétendant pour reprendre la succession de Thierry Burkart à la tête du parti politique suisse. Analyse de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Le PLR se décidera-t-il en faveur d’une présidence à deux têtes ? Deux jours avant la fin du délai imparti pour présenter sa candidature à la présidence des Libéraux-Radicaux, aucun prétendant ne semble se désigner pour reprendre la succession de Thierry Burkart. L’Argovien avait en effet annoncé sa démission en juin dernier, à la surprise générale. De l’avis populaire, un Alémanique le remplacerait probablement. Cependant, les principales personnalités libérales radicales alémaniques ont renoncé : Damien Muller ce week-end, Andri Silberschmidt la semaine passée… Également candidat potentiel, le chef du groupe parlementaire, le Neuchâtelois Damien Cottier, a mentionné une possible coprésidence dans un entretien conduit par notre correspondant à Berne Serge Jubin.
Damien Cottier : « Je n'ai pas encore décidé, j'ai déjà des tendances, mais c'est encore des discussions à avoir avec des collègues et internes. »
/sju-awa