« Le dossier du lundi » : qui reprendra la présidence du PLR ?

Le PLR se décidera-t-il en faveur d’une présidence à deux têtes ? Deux jours avant la fin du délai imparti pour présenter sa candidature à la présidence des Libéraux-Radicaux, aucun prétendant ne semble se désigner pour reprendre la succession de Thierry Burkart. L’Argovien avait en effet annoncé sa démission en juin dernier, à la surprise générale. De l’avis populaire, un Alémanique le remplacerait probablement. Cependant, les principales personnalités libérales radicales alémaniques ont renoncé : Damien Muller ce week-end, Andri Silberschmidt la semaine passée… Également candidat potentiel, le chef du groupe parlementaire, le Neuchâtelois Damien Cottier, a mentionné une possible coprésidence dans un entretien conduit par notre correspondant à Berne Serge Jubin.