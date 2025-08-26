La 33e édition du Chant du Gros affiche complet

Toutes les places du Chant du Gros ont trouvé preneur. Le festival du Noirmont a annoncé lundi sur son site internet afficher complet pour sa 33e édition qui se tiendra dans une quinzaine de jours. Il aura lieu entre le 11 et le 13 septembre aux Franches-Montagnes. L’organisateur du festival Gilles Pierre indique que « les soirées du jeudi et du samedi sont complètes depuis un moment mais qu’il a fallu un peu plus de temps pour le vendredi ». Il explique également qu’une centaine de places seront mises en vente aux caisses du festival chaque jour afin de lutter contre le marché noir.

Pour rappel, la 33e édition du Chant du Gros accueillera notamment Louis Bertignac, Axelle Red, Jean-Louis Aubert, Soprano ou Fatal Bazooka sur les scènes taignonnes. Gilles Pierre signale encore que « tout se passe bien au niveau de la préparation du festival » à un peu plus de deux semaines de son lancement. /comm-fwo