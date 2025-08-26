La 33e édition du Chant du Gros affiche complet

Le festival du Noirmont a annoncé lundi que toutes les places ont été vendues à un peu plus ...
La 33e édition du Chant du Gros affiche complet

Le festival du Noirmont a annoncé lundi que toutes les places ont été vendues à un peu plus de deux semaines du début de la manifestation.

La 33e édition du Chant du Gros affiche complet. (Photo : archives/Damien Carnal). La 33e édition du Chant du Gros affiche complet. (Photo : archives/Damien Carnal).

Toutes les places du Chant du Gros ont trouvé preneur. Le festival du Noirmont a annoncé lundi sur son site internet afficher complet pour sa 33e édition qui se tiendra dans une quinzaine de jours. Il aura lieu entre le 11 et le 13 septembre aux Franches-Montagnes. L’organisateur du festival Gilles Pierre indique que « les soirées du jeudi et du samedi sont complètes depuis un moment mais qu’il a fallu un peu plus de temps pour le vendredi ». Il explique également qu’une centaine de places seront mises en vente aux caisses du festival chaque jour afin de lutter contre le marché noir.

Pour rappel, la 33e édition du Chant du Gros accueillera notamment Louis Bertignac, Axelle Red, Jean-Louis Aubert, Soprano ou Fatal Bazooka sur les scènes taignonnes. Gilles Pierre signale encore que « tout se passe bien au niveau de la préparation du festival » à un peu plus de deux semaines de son lancement. /comm-fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Bienvenue Moutier » : Braderie prévôtoise

« Bienvenue Moutier » : Braderie prévôtoise

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 09:14

« La p’tite phrase » - Campagne (haute) en couleurs

« La p’tite phrase » - Campagne (haute) en couleurs

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 09:00

Commentaire : l’élection au Parlement jurassien ou quand la majorité ne tient qu’à un fil… prévôtois

Commentaire : l’élection au Parlement jurassien ou quand la majorité ne tient qu’à un fil… prévôtois

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 20:30

Commentaire : l’élection au Gouvernement jurassien oscille entre incertitudes et divination

Commentaire : l’élection au Gouvernement jurassien oscille entre incertitudes et divination

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:55

Articles les plus lus

La Grande Solderie d’été revient à Porrentruy

La Grande Solderie d’été revient à Porrentruy

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 16:22

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 18:27

Le PLRJ dément soutenir Martial Courtet

Le PLRJ dément soutenir Martial Courtet

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 18:37

Un réseau de soins intégrés dans le Jura, parmi les premiers de Suisse

Un réseau de soins intégrés dans le Jura, parmi les premiers de Suisse

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 18:43