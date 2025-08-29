« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

C’est un endroit qui regorge de terres rares. Le Brésil revendique une île submergée dans l’Atlantique. Cette formation géologique de la taille de l’Espagne se trouve à 1’200 kilomètres au large de la côte sud du Brésil et à 5'000 mètres de profondeur. Les terres rares, appelées aussi « minerais du futur », sont fondamentales pour les industries de haute technologie. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

