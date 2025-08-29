« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

Le pays d’Amérique latine réclame une formation géologique de la taille de l’Espagne située ...
Le pays d’Amérique latine réclame une formation géologique de la taille de l’Espagne située dans l’océan Atlantique.

Cette île submergée est située dans l'Atlantique. (Photo d'illustration libre de droits). Cette île submergée est située dans l'Atlantique. (Photo d'illustration libre de droits).

C’est un endroit qui regorge de terres rares. Le Brésil revendique une île submergée dans l’Atlantique. Cette formation géologique de la taille de l’Espagne se trouve à 1’200 kilomètres au large de la côte sud du Brésil et à 5'000 mètres de profondeur. Les terres rares, appelées aussi « minerais du futur », sont fondamentales pour les industries de haute technologie. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

