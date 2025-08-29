C’est un endroit qui regorge de terres rares. Le Brésil revendique une île submergée dans l’Atlantique. Cette formation géologique de la taille de l’Espagne se trouve à 1’200 kilomètres au large de la côte sud du Brésil et à 5'000 mètres de profondeur. Les terres rares, appelées aussi « minerais du futur », sont fondamentales pour les industries de haute technologie. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :
« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil
Le pays d’Amérique latine réclame une formation géologique de la taille de l’Espagne située ...
RFJ
