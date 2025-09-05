Mettre en lumière une « réalité brutale qu’on préfère ne pas voir »

Une exposition pour sensibiliser sur la situation des personnes âgées issues de la migration se dévoile à Delémont. Présenté par Curaviva Jura, en collaboration avec l’observatoire romand du droit d’asile et des étrangers, ce projet fait suite à un rapport édité l’année dernière par l’association basée à Genève. Il met en lumière la précarité et la solitude présentes chez les personnes âgées, des phénomènes d’autant plus marqués pour les migrants. Déjà exposée dans d’autres villes de Suisse romande et mise en place avec le soutien du Bureau cantonal de l’intégration, l’exposition « Vieillir en exil » est à découvrir jusqu’au 30 septembre au centre Tertianum La Jardinerie à Delémont. Elle est composée d’une vingtaine de portraits et de citations de personnes âgées témoignant de leur parcours de vie et met l’accent sur les défis qu’elles rencontrent dans la société tels que « la barrière de la langue » et « les problématiques culturelles ». « Cette exposition permet de présenter de manière assez poétique une réalité qui peut être un peu brutale. C’est une réalité, tant au niveau national que dans notre région, qu’on préfère souvent ne pas voir », estime Lisa Raval, secrétaire générale de Curaviva Jura.