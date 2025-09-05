Mettre en lumière une « réalité brutale qu’on préfère ne pas voir »

Le centre Tertianum La Jardinerie dévoile une exposition pour sensibiliser sur la situation des personnes âgées issues de la migration. « Vieillir en exil » alerte sur les défis rencontrés par les principaux concernés.
Une exposition pour sensibiliser sur la situation des personnes âgées issues de la migration se dévoile à Delémont. Présenté par Curaviva Jura, en collaboration avec l’observatoire romand du droit d’asile et des étrangers, ce projet fait suite à un rapport édité l’année dernière par l’association basée à Genève. Il met en lumière la précarité et la solitude présentes chez les personnes âgées, des phénomènes d’autant plus marqués pour les migrants. Déjà exposée dans d’autres villes de Suisse romande et mise en place avec le soutien du Bureau cantonal de l’intégration, l’exposition « Vieillir en exil » est à découvrir jusqu’au 30 septembre au centre Tertianum La Jardinerie à Delémont. Elle est composée d’une vingtaine de portraits et de citations de personnes âgées témoignant de leur parcours de vie et met l’accent sur les défis qu’elles rencontrent dans la société tels que « la barrière de la langue » et « les problématiques culturelles ». « Cette exposition permet de présenter de manière assez poétique une réalité qui peut être un peu brutale. C’est une réalité, tant au niveau national que dans notre région, qu’on préfère souvent ne pas voir », estime Lisa Raval, secrétaire générale de Curaviva Jura.
Lisa Raval : « Présenter de manière poétique une réalité brutale. »
« Une exposition qui dérange »Le directeur du centre Tertianum La Jardinerie Joël Bindit se réjouit de l’arrivée de cette exposition à Delémont. « C’est encore une facette un peu cachée. C’est une exposition qui dérange parce qu’elle parle d’un vrai problème de société », soutient le Jurassien. « On a des personnes issues de la migration dans nos établissements. […] On voit qu’on doit pouvoir se développer, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec ces personnes », analyse Joël Bindit qui parle « d’un fort intérêt » de visites accompagné de beaucoup de réservations. /cra