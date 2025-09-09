« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

L’artiste laisse la liberté au public d’interpréter son œuvre. « Il y a un gros potentiel imaginaire », estime le directeur artistique de la Galerie « Au Virage ». Adrien Jutard évoque les thèmes de l’émerveillement, de la féminité et de la musique. Les mains de « Madame Lune » tiennent en effet des pendules et un mobile sonore qui peuvent produire des notes en fonction de la météo ou si le public tire sur la ficelle. Les visiteurs qui sont toujours plus nombreux à se balader sur le parcours, selon le comité de la Balade de Séprais.

Le vernissage de l’édition 2025 de la Balade de Séprais aura lieu samedi 13 septembre à 17h devant la Galerie « Au Virage ». Il sera suivi d’une prestation musicale du trio Noir & Gerber. La galerie accueille également une exposition de Carole Joos jusqu’au 12 octobre. /ech