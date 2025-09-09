« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

La sculpture de métal a été réalisée par Carole Joos. Il s’agit de la première grande œuvre effectuée par l’artiste jurassienne qui a reçu carte blanche et a dû apprendre la soudure.
La Balade de Séprais s’enrichit d’une nouvelle sculpture. Carole Joos a reçu carte blanche pour réaliser sa première grande œuvre. L’artiste jurassienne de 38 ans, originaire de Breitenbach, a créé cet été une sculpture en métal qu’elle a baptisée « Madame Lune » et qui a été présenté ce mardi. Cette dernière se trouve sur un endroit du parcours qui n’avait pas vu de nouvelles œuvres depuis plus de dix ans. Jusqu'à présent, l’habitante de Courroux se penchait plutôt sur des peintures ou des petites sculptures en plâtre. Pouvoir exposer sur la Balade de Séprais, qui compte environ plus de 60 œuvres, représentait ainsi une belle opportunité pour l’artiste qui n’avait jusqu’ici jamais réalisé une si grande sculpture.
Carole Joos : « Je rêvais de faire des choses plus grandes. »
L’artiste a pu travailler dans les locaux d’une entreprise de la région durant cet été. Elle a aussi appris à souder et a été épaulée par un serrurier. « J’ai eu un petit coup de chaud avant de commencer, en me demandant si j’allais réussir à être dans les temps », confie l’ancienne restauratrice d’art qui n’avait jamais fait usage de cette technique auparavant. Concernant ses inspirations, Carole Joos dit avoir un lien au corps particulier puisqu’elle a fait beaucoup de danse et pratique le yoga. Elle évoque aussi la spiritualité, la terre et la nature.
« J’ai toujours été fascinée par l’œuvre de Niki de Saint Phalle ou de Jean Tinguely. »
L’artiste laisse la liberté au public d’interpréter son œuvre. « Il y a un gros potentiel imaginaire », estime le directeur artistique de la Galerie « Au Virage ». Adrien Jutard évoque les thèmes de l’émerveillement, de la féminité et de la musique. Les mains de « Madame Lune » tiennent en effet des pendules et un mobile sonore qui peuvent produire des notes en fonction de la météo ou si le public tire sur la ficelle. Les visiteurs qui sont toujours plus nombreux à se balader sur le parcours, selon le comité de la Balade de Séprais.
Le vernissage de l’édition 2025 de la Balade de Séprais aura lieu samedi 13 septembre à 17h devant la Galerie « Au Virage ». Il sera suivi d’une prestation musicale du trio Noir & Gerber. La galerie accueille également une exposition de Carole Joos jusqu’au 12 octobre. /ech