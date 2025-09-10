Les transports publics à privilégier pour se rendre au Chant du Gros

La police cantonale jurassienne communique ce mercredi les principales mesures de régulation du trafic mises en place pour le Chant du Gros. La 33e édition de la manifestation se tiendra de ce jeudi à samedi au Noirmont, et 50'000 personnes sont attendues sur les trois jours de festival. Un tel afflux provoque chaque année des perturbations routières dans la région, souligne la police. Des mesures de régulation du trafic ont été introduites. La police cantonale et le comité d’organisation du festival préconisent tout d’abord la venue des visiteurs en transports publics, afin de fluidifier la circulation et de renforcer la sécurité.





Ensuite, les forces de l’ordre rappellent que seuls les emplacements prévus pour le stationnement peuvent être utilisés par les festivaliers qui se rendent sur le site en voiture. « La signalisation de ces parkings doit être respectée. » Finalement, elles informent que « certains itinéraires, notamment l’ancienne route entre les Émibois et le Noirmont, sont strictement réservés aux pompiers, ambulances et forces de l’ordre ». /comm-pch