Le Chant du Gros est lancé !

Les décibels vont augmenter au Noirmont. Le Chant du Gros vient d’ouvrir ses portes ce jeudi pour trois jours de fête. La 33e édition du festival de musique franc-montagnard se déroule jusqu’ à samedi avec 22 concerts au programme. Et une vieille connaissance joue les indécises au Noirmont. La pluie est tombée cette semaine aux Franches-Montagnes mais pour ce week-end, elle devrait se faire plutôt discrète, en tout cas jusqu’à samedi. Le site du festival, lui, est pour l’instant assez sec même si, avec le passage de 50'000 festivaliers en trois jours, le terrain pourrait devenir boueux. Les organisateurs ont déjà déposé de la paille et des copeaux sur certains axes très fréquentés.

Côté musique, le premier à monter sur la grande scène est Eagle-Eye Cherry. Ce jeudi soir, il y aura aussi Manau, Soprano ou encore Louis Bertignac, alors que vendredi, le hip-hop sera dans la place avec Gazo et le Jurassien Dj Idem qui sera accompagné par la Scred Connexion et Busta Flex. De la chanson française aussi avec Vitaa, Axelle Red et Kyo. Et pour samedi, dernier jour de festival, les Gipsy Kings, le Valaisan Nuit Incolore, Jean-Louis Aubert ou encore Fatal Bazooka enflammeront les planches. Et on n’oublie pas le frère du Chant du Gros… le P’tit du Gros. 18 artistes suisses se produiront sous son chapiteau entre jeudi et vendredi.

Pour rappel, la police jurassienne et les organisateurs encouragent les festivaliers à rejoindre le site du Chant du Gros en privilégiant les transports publics. /nmy