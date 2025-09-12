Le Chant du Gros cherche à remplacer les « Louis »

Les organisateurs du festival noirmonnier étudient la mise en place de nouvelles méthodes de ...
Le Chant du Gros cherche à remplacer les « Louis »

Les organisateurs du festival noirmonnier étudient la mise en place de nouvelles méthodes de paiement qui succéderaient à la monnaie officielle utilisée depuis environ 20 ans.

Les « Louis » vivent peut-être leur dernière édition du Chant du Gros. Les « Louis » vivent peut-être leur dernière édition du Chant du Gros.

Les « Louis » pourraient bientôt disparaître du Chant du Gros. La monnaie du festival franc-montagnard remplace l’argent traditionnel depuis environ 20 ans au Noirmont. Alors que la 33e édition a débuté jeudi soir, les organisateurs de l’événement réfléchissent à la mise en place de nouveaux moyens de paiement plus modernes. Le contrat avec la société qui produit les jetons en plastique « se termine cette année », indique Gilles Pierre. Le patron du Chant du Gros ajoute que « ça demande un boulot complètement fou » avec des dizaines de personnes mobilisées pour ces « Louis » qui sont, aux yeux du directeur, « une identité forte » de l’événement.

Gilles Pierre : « On examine pas mal de pistes. »

Ecouter le son

Si plusieurs méthodes sont actuellement analysées, le Chant du Gros « étudie surtout la faisabilité parce que ce n’est pas si évident que ça. Quand on veut payer avec un téléphone portable, il faut qu’il y ait du réseau Wifi partout sur le terrain et ça implique qu’il y ait des antennes partout. Selon nos calculs, ça fait environ quarante antennes Wifi qui doivent être dispatchées », explique Gilles Pierre qui estime qu’une communication officielle concernant l’avenir des « Louis » interviendra en début d’année prochaine. Pour l’heure, les méthodes par carte, par Twint et par bracelet sont examinées. Mais le patron du Chant du Gros est attaché à la monnaie du festival et il imagine « garder une petite formule de « Louis » quelque part. » /nmy


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les spécialistes de la parole demandent des actes

Les spécialistes de la parole demandent des actes

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 20:00

Le Chant du Gros est lancé !

Le Chant du Gros est lancé !

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 17:09

Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 16:28

Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 14:38

Articles les plus lus

Des travaux spectaculaires à Moutier

Des travaux spectaculaires à Moutier

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 11:48

Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

Un Festival de l’apprentissage va voir le jour dans le Jura

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 14:38

Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 16:28

Le Chant du Gros est lancé !

Le Chant du Gros est lancé !

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 17:09

Les photographies de Francesca Montagnesi se dévoilent dès ce vendredi à Courrendlin

Les photographies de Francesca Montagnesi se dévoilent dès ce vendredi à Courrendlin

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 10:45

Des travaux spectaculaires à Moutier

Des travaux spectaculaires à Moutier

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 11:48

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:08

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:21