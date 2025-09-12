Le frisson de la découverte pour Noa Scheurer

Des notes sur une scène et un pas de plus dans une carrière. Noa Scheurer, de son nom d’artiste Nwar, donne un concert ce vendredi dès 17h30 au P’tit du Gros. Le rappeur ajoulot de 22 ans découvre l’événement en tant que chanteur. Il considère sa présence sous le chapiteau du festival parallèle au Chant du Gros comme une immense chance. « Quand j’ai reçu la confirmation pour venir jouer j’étais comme un fou. Je me suis dit que j’allais enfin réussir à aller à un festival auquel j’ai assisté en tant que spectateur donc c’est quand même quelque chose d’incroyable », apprécie l’habitant de Bressaucourt.
Noa Scheurer, alias Nwar : « C’est quelque chose d’incroyable. »
Au Noirmont, Noa Scheurer proposera au public son rap conscient et mélodieux. Il s’est lancé dans la musique il y a six ans et, depuis, a sorti deux albums en 2021 et 2024 ainsi qu’un EP cette année. Il sait qu’il bénéfice d’un tremplin qui peut l’amener à évoluer et à atteindre un objectif clair, celui de se produire sur les planches du Chant du Gros. « On espère monter crescendo et arriver une fois sur les grandes scènes », vise l’apprenti chauffeur de camion qui, au P’tit du Gros, pourra compter sur le soutien et les applaudissements de ses amis et de sa famille. « Tout le monde sera là et je pense que ça va être vraiment génial ! » /nmy