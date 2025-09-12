Le frisson de la découverte pour Noa Scheurer

Au Noirmont, Noa Scheurer proposera au public son rap conscient et mélodieux. Il s’est lancé dans la musique il y a six ans et, depuis, a sorti deux albums en 2021 et 2024 ainsi qu’un EP cette année. Il sait qu’il bénéfice d’un tremplin qui peut l’amener à évoluer et à atteindre un objectif clair, celui de se produire sur les planches du Chant du Gros. « On espère monter crescendo et arriver une fois sur les grandes scènes », vise l’apprenti chauffeur de camion qui, au P’tit du Gros, pourra compter sur le soutien et les applaudissements de ses amis et de sa famille. « Tout le monde sera là et je pense que ça va être vraiment génial ! » /nmy