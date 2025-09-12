C’est un assassinat qui a provoqué une onde de choc aux États-Unis. Le militant conservateur Charlie Kirk, un proche de Donald Trump, a été tué par balle mercredi lors d’une réunion publique sur le campus d’une université de l’Utah. Le gouverneur, Spencer Cox, a confirmé ce vendredi l'arrestation du meurtrier présumé. Ses motivations restent pour l’heure inconnues. Le président Donald Trump a d’ores et déjà mis en cause la gauche radicale dans ce meurtre. Certains craignent une flambée de violences politiques dans le pays. Sur les réseaux sociaux, des militants de gauche se sont réjouis de la mort de cet ultraconservateur alors qu’à droite des appels à la justice et à la vengeance sont relayés, certains évoquant même une « guerre civile ». L’éclairage d’Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : un assassinat qui fait craindre une flambée des violences aux États-Unis
L’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk a suscité de nombreuses réactions aux États-Unis ...
