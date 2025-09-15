« Le dossier du lundi » : Soutien fédéral à la Genève internationale

Le Parlement fédéral est appelé à davantage contribuer à la Genève internationale. Une institution ...
« Le dossier du lundi » : Soutien fédéral à la Genève internationale

Le Parlement fédéral est appelé à davantage contribuer à la Genève internationale. Une institution mise en difficulté par les coupes budgétaires opérées par le président américain Donald Trump.

La Genève internationale est le deuxième plus grand site au monde de l’ONU, avec pas moins 43 organisations. (Photo : Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY-SA.) La Genève internationale est le deuxième plus grand site au monde de l’ONU, avec pas moins 43 organisations. (Photo : Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY-SA.)

La Genève internationale est mise à mal par les coupes budgétaires opérées par les États-Unis, notamment dans les crédits mis à disposition des organisations. Ce lundi, le Conseil national doit voter un montant de 269 millions pour les quatre prochaines années, afin de renforcer la localisation des organisations internationales à Genève. Le Conseil fédéral propose une petite augmentation de ce soutien, contestée par l’UDC, une partie du PLR et du Centre. Interrogé par notre correspondant à Berne Serge Jubin le conseiller national neuchâtelois Didier Calame souligne : « On doit défendre la Genève internationale, mais on sait aussi qu’au niveau budgétaire on doit faire attention. »

Pour le conseiller national Nicolas Walder au contraire, la Suisse doit « mettre les moyens pour préserver ce qui peut l’être ». Le Genevois a même déposé une motion pour que la Suisse accueille le siège de l’ONU, aujourd’hui à NewYork. /sju

Le dossier de Serge Jubin

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Quinze communes jurassiennes ont rejoint l’appel pour Gaza

Quinze communes jurassiennes ont rejoint l’appel pour Gaza

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:20

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Le sport jurassien soulagé par la hausse du budget Jeunesse et Sport

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:47

« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

« La grande interview » : Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:52

« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

« Le dossier du lundi » : les enjeux de la nouvelle identité électronique

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:12

Articles les plus lus

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:45

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:11

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Fermeture de la route de La Goule les 16 et 17 septembre

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:18

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 16:36