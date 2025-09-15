« Le dossier du lundi » : Soutien fédéral à la Genève internationale

La Genève internationale est mise à mal par les coupes budgétaires opérées par les États-Unis, notamment dans les crédits mis à disposition des organisations. Ce lundi, le Conseil national doit voter un montant de 269 millions pour les quatre prochaines années, afin de renforcer la localisation des organisations internationales à Genève. Le Conseil fédéral propose une petite augmentation de ce soutien, contestée par l’UDC, une partie du PLR et du Centre. Interrogé par notre correspondant à Berne Serge Jubin le conseiller national neuchâtelois Didier Calame souligne : « On doit défendre la Genève internationale, mais on sait aussi qu’au niveau budgétaire on doit faire attention. »

Pour le conseiller national Nicolas Walder au contraire, la Suisse doit « mettre les moyens pour préserver ce qui peut l’être ». Le Genevois a même déposé une motion pour que la Suisse accueille le siège de l’ONU, aujourd’hui à NewYork. /sju