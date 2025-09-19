« Le monde en cause » : un premier soldat jugé pour le Bloody Sunday

Un vétéran britannique comparait devant un tribunal de Belfast depuis lundi. Il doit répondre ...
Un vétéran britannique comparait devant un tribunal de Belfast depuis lundi. Il doit répondre de deux meurtres lors du massacre survenu le 30 janvier 1972 en pleine guerre civile nord-irlandaise.

Certains proches des victimes ont manifesté devant le tribunal. (Photo : AP Photo/Peter Morrison). Certains proches des victimes ont manifesté devant le tribunal. (Photo : AP Photo/Peter Morrison).

Un procès hors du commun s’est ouvert cette semaine à Belfast, en Irlande du Nord. Un vétéran britannique, connu uniquement sous le nom de Soldat F pour préserver son anonymat, est jugé pour deux meurtres lors du massacre du Bloody Sunday, à Derry, en 1972, lors de la guerre civile nord-irlandaise. Les proches des victimes attendaient ce moment depuis plus de 50 ans. Au total, 14 manifestants nord-irlandais avaient été tués par l’armée britannique. Notre correspondante en Angleterre revient sur ce qui s’est passé ce 30 janvier 1972 à Derry, Juliette Démas :

Ecouter le son

Pourquoi ce procès intervient si longtemps après les faits ?

Ecouter le son

Une autre question qui se pose est de savoir s’il faut s’attendre à d’autres procès :

Ecouter le son

