« Le monde en cause » : un premier soldat jugé pour le Bloody Sunday

Un procès hors du commun s’est ouvert cette semaine à Belfast, en Irlande du Nord. Un vétéran britannique, connu uniquement sous le nom de Soldat F pour préserver son anonymat, est jugé pour deux meurtres lors du massacre du Bloody Sunday, à Derry, en 1972, lors de la guerre civile nord-irlandaise. Les proches des victimes attendaient ce moment depuis plus de 50 ans. Au total, 14 manifestants nord-irlandais avaient été tués par l’armée britannique. Notre correspondante en Angleterre revient sur ce qui s’est passé ce 30 janvier 1972 à Derry, Juliette Démas :

