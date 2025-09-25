Le DIJU fête ses 20 ans

Le Dictionnaire du Jura (DIJU) célèbre ses deux décennies d’existence. Ses responsables organisent pour l’occasion un évènement public à l'Espace Auguste Viatte à Porrentruy à 18h ce jeudi intitulé : « Plaît-il ? Vingt ans de réponses grâce au DIJU ». Pour parler de son évolution, l’historien et responsable du dictionnaire, Philippe Hebeisen, était l’invité de « La Matinale ». Selon lui, le DIJU se porte mieux que jamais. « On a un lectorat fidèle et qui augmente toujours plus, puisqu’on a eu 130'000 visiteurs différents, un record », sourit-il.
Entretien avec Philippe Hebeisen :
En 20 ans, le DIJU a passablement évolué. « On a commencé avec du bric et du broc. C’était surtout un outil de jeunes historiens qui échangeaient les informations qu’on avait principalement sur des personnages et des entreprises. À présent, les thématiques se sont étendues. Le dictionnaire s’est étoffé avec pas loin de 8'000 notices aujourd’hui », explique Philippe Hebeisen. L’historien ne cache pas que ce n’est pas évident de mettre à jour le site, mais que les rédacteurs essaient de le faire au mieux. /lge