Le DIJU fête ses 20 ans

En 20 ans, le DIJU a passablement évolué. « On a commencé avec du bric et du broc. C’était surtout un outil de jeunes historiens qui échangeaient les informations qu’on avait principalement sur des personnages et des entreprises. À présent, les thématiques se sont étendues. Le dictionnaire s’est étoffé avec pas loin de 8'000 notices aujourd’hui », explique Philippe Hebeisen. L’historien ne cache pas que ce n’est pas évident de mettre à jour le site, mais que les rédacteurs essaient de le faire au mieux. /lge