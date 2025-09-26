La déchèterie fait une halte au Bémont

« Prox-iti » est ouvert aux habitants et entreprises des communes participantes et ce service plait à la population. « C’est pratique parce qu’on regarde autour du village où on habite et ça permet d’évacuer les déchets au fur et à mesure et de ne pas devoir les stocker », apprécie Nathanaël de St-Brais. La récolte des déchets est assurée par la société chaux-de-fonnière Vadec. Le concept unique en Suisse romande propose 37 dates de collecte sur l’année. L’étape du jour au Bémont était la 28e du calendrier. Les porteurs du projet prévoient de dresser un premier bilan officiel au terme de cette première année d’activité. /nmy