La déchèterie fait une halte au Bémont

Le projet itinérant « Prox-iti » est opérationnel depuis le début de l’année aux Franches-Montagnes ...
Le projet itinérant « Prox-iti » est opérationnel depuis le début de l’année aux Franches-Montagnes. Reportage au Bémont où le point de collecte s’est installé mercredi.

De janvier à fin juillet, « Prox-iti » a recolleté 183,5 tonnes de déchets. De janvier à fin juillet, « Prox-iti » a recolleté 183,5 tonnes de déchets.

De nombreuses occasions de se débarrasser de ses déchets encombrants aux Franches-Montagnes. La déchèterie mobile « Prox-iti » sillonne le district depuis le début de l’année. Le projet itinérant comprend les sept communes taignonnes de Saignelégier, Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Montfaucon, St-Brais et le Bémont, ainsi que le village du Jura bernois de La Ferrière. Ce mercredi après-midi, de 14 à 18h, le point de collecte s’est installé près de l’école au Bémont. Des dizaines de personnes sont venues y déposer leurs déchets.

Reportage : « Prox-iti » s’arrête au Bémont.

« Prox-iti » est ouvert aux habitants et entreprises des communes participantes et ce service plait à la population. « C’est pratique parce qu’on regarde autour du village où on habite et ça permet d’évacuer les déchets au fur et à mesure et de ne pas devoir les stocker », apprécie Nathanaël de St-Brais. La récolte des déchets est assurée par la société chaux-de-fonnière Vadec. Le concept unique en Suisse romande propose 37 dates de collecte sur l’année. L’étape du jour au Bémont était la 28e du calendrier. Les porteurs du projet prévoient de dresser un premier bilan officiel au terme de cette première année d’activité. /nmy

Des employés de Vadec et des membres de la commune ont accueilli plusieurs dizaines de personnes au Bémont. Des employés de Vadec et des membres de la commune ont accueilli plusieurs dizaines de personnes au Bémont.


 

