Près de deux millions pour 11 projets d’économie circulaire

Le Gouvernement jurassien apporte son soutien à 11 projets exemplaires d’économie circulaire. Il indique vendredi avoir décidé d’allouer 1,85 million de francs aux différents lauréats retenus dans le cadre de l’appel à projets lancé en janvier. Lors de la première phase de sélection, le comité d’évaluation - composé de représentants de l’Office de l’environnement, du Service de l’économie et de l’emploi ainsi que du Service de l’action sociale – a examiné 35 dossiers. 15 projets ont été retenus pour une seconde phase d’analyse et ont dû être défendus lors d’une session « pitch » de dix minutes. Le comité d’évaluation a ensuite émis ses recommandations au Gouvernement quant aux initiatives à soutenir. Parmi les lauréats figurent notamment un projet de ferme à champignon ou encore un réseau régional de réemploi de contenants en verre consignés (voir liste complète ci-dessous).
Ces projets feront l’objet d’un suivi de la part des services de l’État pour garantir leur bonne mise en œuvre. Le soutien financier accordé varie de 30'000 à 250'000 francs par projet. Au total, quatre millions de francs pourront servir à financer de telles initiatives ces prochaines années en raison de la modification en 2024 de la loi cantonale sur les déchets et les sites pollués. Ces moyens proviennent d’un fonds alimenté notamment par une redevance prélevée auprès des producteurs de déchets, que ce soit les citoyens et les entreprises. /comm-alr
Listes des lauréats
- ProJuVerre porté par la Brasserie de la Blanche Pierre : projet qui vise un réseau régional de réemploi de contenants en verre consignés, incluant une logistique de collecte et de lavage, pour réduire les déchets d’emballage et favoriser l’économie circulaire. Il repose sur la mutualisation entre producteurs, commerçants et consommateurs via une plateforme coopérative, avec un objectif à terme d’implanter une unité de lavage locale ou d’utiliser une unité de lavage existante hors canton.
- Solution jurassienne et circulaire pour le bois usagé, porté par le groupe Corbat à Glovelier : une filière industrielle de tri, réemploi et valorisation énergétique locale des traverses de chemin de fer en fin de vie, actuellement exportées et incinérées. Il s’articule autour d’une logistique inverse innovante, d’un partenariat étroit avec les CFF et prévoit à terme la production d’hydrogène vert à partir de bois usagé.
- Ferme à champignons, portée par Sébastien Châtelain et le groupe Corbat à Vendlincourt : ce projet développe une production durable et locale de champignons en valorisant des sous-produits agricoles et forestiers (sciure, drèche de brasserie, déchets de meunerie) dans une logique d’économie circulaire. Ce modèle agroécologique et ancré dans le Jura combine sobriété environnementale, inclusion sociale et dynamisme économique local.
- Valorisation des plastiques par Valo Solutions : ce projet vise à créer une filière intégrée de collecte, traitement et transformation des déchets plastiques issus principalement de l’horlogerie et du bâtiment. Ce modèle pionnier contribue à pallier le faible taux de recyclage des plastiques en Suisse et à renforcer l’économie régionale tout en répondant aux exigences de durabilité industrielle.
- Cartes et circuits électroniques durables et industrialisables par Sonceboz : le projet vise à développer des cartes électroniques éco-conçues, recyclables et compatibles avec les exigences industrielles, en partenariat avec des acteurs régionaux actifs dans la R&D. Il couvre l’ensemble du cycle de vie des PCB, de la conception à la valorisation locale des rebuts dans des applications horlogères, afin de réduire leur empreinte carbone et limiter l’exploitation des ressources fossiles et métalliques.
- Liquéfaction de CO2 pour une utilisation régionale par EcoBioVal à Courtemelon : ce projet consiste à capter et liquéfier le CO2 issu de l’épuration de biogaz agricole pour le valoriser localement, notamment via la carbonatation de béton recyclé et de mâchefers. Il permettrait de générer 1'500 tonnes d’émissions négatives de CO2 par an, tout en soutenant les filières de construction circulaire et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.
- JURecysable porté par GOTRI : projet qui vise à produire du sable manufacturé local à partir de matériaux minéraux non triés issus de la déconstruction, afin de remplacer le sable naturel importé et de réduire les volumes de déchets mis en décharge. Il s’appuie sur des procédés innovants de tri, lavage et concassage, en partenariat avec des entreprises régionales, pour créer des matériaux de construction certifiés à faible empreinte carbone.
- Reconversion des friches industrielles – la modularité comme catalyseur de la Menuiserie de la Vallée : ce projet vise à revaloriser des sites vacants comme la friche SAFED à Delémont en y installant des modules en bois jurassien, démontables, modulaires et préfabriqués avec du bois de réemploi, créant ainsi des espaces chauffés rapidement exploitables. Ce démonstrateur innovant, sobre en carbone et réplicable à d’autres friches incarne une réponse concrète et durable aux enjeux de réhabilitation urbaine.
- Usine Phoenix porté par Justine Holding : ce projet vise à reconditionner localement des appareils électroménagers usagés pour prolonger leur durée de vie, réduire les déchets et offrir des alternatives accessibles à l’achat neuf. Il s’appuie sur une filière territoriale intégrée combinant collecte, réparation, vente avec garantie, et insertion socio-professionnelle, en lien avec des partenaires locaux.
- Fablab - laboratoire de fabrication du Vilebrequin : ce projet vise à promouvoir la réparation, le réemploi et le surcyclage d’objets du quotidien via des ateliers pratiques, ouverts à tous, en synergie avec une bibliothèque d’objets. Ce projet, ancré localement, combine innovation sociale et écologique en favorisant l’apprentissage collaboratif, la réduction des déchets et la valorisation des ressources locales.
- Juracycles.ch par l'association du même nom : le projet vise à créer un réseau cantonal de vélos en libre-service, avec des stations interconnectées dans les principales localités jurassiennes, pour répondre aux enjeux du « dernier kilomètre » et favoriser la mobilité douce. Fondé sur le réemploi de vélos remis en état par des ateliers d’insertion, ce modèle circulaire réduit les émissions de CO2.