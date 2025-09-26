Près de deux millions pour 11 projets d’économie circulaire

Le Gouvernement jurassien apporte son soutien à 11 projets exemplaires d’économie circulaire. Il indique vendredi avoir décidé d’allouer 1,85 million de francs aux différents lauréats retenus dans le cadre de l’appel à projets lancé en janvier. Lors de la première phase de sélection, le comité d’évaluation - composé de représentants de l’Office de l’environnement, du Service de l’économie et de l’emploi ainsi que du Service de l’action sociale – a examiné 35 dossiers. 15 projets ont été retenus pour une seconde phase d’analyse et ont dû être défendus lors d’une session « pitch » de dix minutes. Le comité d’évaluation a ensuite émis ses recommandations au Gouvernement quant aux initiatives à soutenir. Parmi les lauréats figurent notamment un projet de ferme à champignon ou encore un réseau régional de réemploi de contenants en verre consignés (voir liste complète ci-dessous).

Ces projets feront l’objet d’un suivi de la part des services de l’État pour garantir leur bonne mise en œuvre. Le soutien financier accordé varie de 30'000 à 250'000 francs par projet. Au total, quatre millions de francs pourront servir à financer de telles initiatives ces prochaines années en raison de la modification en 2024 de la loi cantonale sur les déchets et les sites pollués. Ces moyens proviennent d’un fonds alimenté notamment par une redevance prélevée auprès des producteurs de déchets, que ce soit les citoyens et les entreprises. /comm-alr