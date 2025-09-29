Le parc solaire ne verra pas le jour à St-Brais

Le parc solaire tombe à l’eau à St-Brais. Lundi soir en assemblée communale extraordinaire, les citoyens de la commune franc-montagnarde ont rejeté le projet de centrale photovoltaïque porté par les services industriels du canton de Bâle-Ville (IWB). Le vote s’est tenu à bulletin secret et il a fallu s’y prendre à deux fois. Le premier scrutin a donné une égalité parfaite de 37 voix contre 37 et un blanc. Il a donc fallu procéder à un second vote. Avant que celui-ci intervienne, il a été nécessaire de rappeler les citoyens qui avaient déjà quitté les lieux pour leur signaler qu’un nouveau vote devait se tenir. Un participant n’a pas pu être rapatrié dans la halle de gymnastique. Le second scrutin, toujours à bulletin secret, a donc concerné 74 citoyens et le « non » est sorti vainqueur avec 38 voix contre 36. Les ayants droit de St-Brais ont ainsi décidé de ne pas donner leur accord à la pose de 10'000 panneaux photovoltaïques sur une surface privée de 20 hectares sur le site de Sur Moron.





Pas d’effusion de joie chez l’opposition

Quelques jours avant la tenue de cette assemblée, un collectif de citoyennes a fait entendre ses arguments à l’encontre du projet bâlois. Pour l’une de ses membres, l’heure n’était pas au champagne. « J’avoue que je ne suis pas euphorique. Comme on l’avait prévu, on constate une division de la population », réagit Pascale Hoffmeyer qui voit se vote comme « une victoire pour la nature et pour la démocratie ». La citoyenne critique notamment le manque de place laissée aux discours opposés au parc solaire. « Tous ces projets sont présentés sans controverse alors que la controverse existe », appuie-t-elle.