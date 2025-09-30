« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Plus de cinquante ans après sa mort, Simon Vatré a été mis à l’honneur dimanche à Vendlincourt ...
« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Plus de cinquante ans après sa mort, Simon Vatré a été mis à l’honneur dimanche à Vendlincourt, en présence de sa descendance dont une partie a, pour l’occasion, traversé toute la France.

Bénie par l’abbé Maurice Queloz, la plaque commémorative en l’honneur de Simon Vatré sera placée au cœur du village de Vendlincourt. Bénie par l’abbé Maurice Queloz, la plaque commémorative en l’honneur de Simon Vatré sera placée au cœur du village de Vendlincourt.

« Je suis venu depuis la Loire-Atlantique, pour ça, exprès ! »

Un peu de patois, un peu d’histoire, un peu de Jura. « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de ce mardi évoque une émotion ressentie dimanche dernier à Vendlincourt. Eveline, René et Gérard Doyon ont assisté à un hommage à Simon Vatré, leur grand-père. Cyprien Lovis commente la puissance que peut avoir la transmission.

« On croque dans un morceau de vie éternelle. »

Ecouter le son


 

