« La p’tite phrase » - La puissante transmission

« Je suis venu depuis la Loire-Atlantique, pour ça, exprès ! »

Un peu de patois, un peu d’histoire, un peu de Jura. « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de ce mardi évoque une émotion ressentie dimanche dernier à Vendlincourt. Eveline, René et Gérard Doyon ont assisté à un hommage à Simon Vatré, leur grand-père. Cyprien Lovis commente la puissance que peut avoir la transmission.