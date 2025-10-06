« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

L’IA doit être encadrée et servir le bien commun, défend l’association Algorithm-Watch, présente ...
« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

L’IA doit être encadrée et servir le bien commun, défend l’association Algorithm-Watch, présente cette semaine à Berne au Forum sur la gouvernance d’Internet.

L’IA doit être encadrée et servir le bien commun, défend l’association Algorithm-Watch. (Photo : libre de droit.) L’IA doit être encadrée et servir le bien commun, défend l’association Algorithm-Watch. (Photo : libre de droit.)

L’intelligence artificielle doit être réglementée et mise au service du bien commun, affirme l’association Algorithm-Watch, qui portera ce message cette semaine à Berne lors du Forum suisse sur la gouvernance d’Internet.

Le Conseil fédéral a amorcé un premier pas, mais cela reste insuffisant selon Estelle Pannatier, représentante de l’organisation. « Le Conseil fédéral ne parle que de l’IA et pas des entreprises sous-jacentes, » explique-t-elle à notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier. /mvu-ero

Estelle Pannatier : « Le Conseil Fédéral manque de vision globale. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 11:57

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 11:55

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 09:40

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

Articles les plus lus

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 17:10

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 09:40

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 12:10

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 17:10

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 12:10

Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 13:15

Swissmetal termine sa réorganisation à Reconvilier

Swissmetal termine sa réorganisation à Reconvilier

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 14:00

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30