Genève versera plus de trois millions pour continuer d’exporter ses déchets à Boécourt

Les cantons du Jura et de Genève renforcent leur collaboration pour la gestion des déchets. Le Conseil d’Etat genevois s’engage sur le principe d’une participation environnementale unique estimée entre 3 et 3,5 millions de francs, selon le communiqué publié jeudi. En contrepartie, le canton du Jura s’engage à autoriser l’extension de la décharge de Boécourt et à signer un accord pour le stockage des mâchefers genevois pour un volume d’environ 100'000 tonnes équivalant à une durée de 4 à 5 ans. Le canton de Genève exporte depuis 2023 la totalité de ses mâchefers vers la décharge qui devra augmenter sa capacité. Les mâchefers, ce sont les résidus incombustibles solides laissés après l'incinération de déchets. Cette collaboration intercantonale s’inscrit dans un contexte national marqué par une pénurie de sites agréés pour le stockage des mâchefers et dans un esprit de solidarité.

Face à l’augmentation des coûts de stockage et de transport, les deux cantons ont convenu d’un soutien financier genevois. Il ira au renouvellement du matériel roulant des Chemins de fer du Jura. Ce matériel est indispensable pour continuer d’assurer le transport de marchandises depuis Glovelier vers l’usine d’incinération de La Chaux-de-Fonds. Cette aide contribuera à couvrir les coûts à charge du canton du Jura et des entités communales jurassiennes responsables de la gestion des déchets. Cet accord de principe doit encore être concrétisé dans une convention entre les deux cantons, puis par l’adoption d’un projet de loi d’investissement par le Conseil d’Etat genevois à destination du Grand Conseil, avant la fin de l’année. /rce-comm