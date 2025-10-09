Le casse-tête des déchets encombrants

Des ordures sans propriétaire

Quelques jours après le ramassage des déchets encombrants, il n’est pas rare de retrouver des ordures sur le trottoir. C’était le cas dernièrement encore à Porrentruy, qui propose un ramassage porte-à-porte. Mais certains déchets ne sont pas collectés car ils ne correspondent pas aux critères, notamment par rapport à leur taille. Si un objet peut rentrer dans un sac de 110 litres, ce n’est pas un déchet encombrant. C’est alors à son propriétaire de le récupérer et de l’éliminer. Mais ça se gâte quand le déchet est abandonné sur la voie publique. Xavier Brunner, conseiller municipal en charge de l’intendance, explique alors que, si le propriétaire ne peut être identifié, « la municipalité prend ses dispositions pour rendre la voie publique propre ». Le nettoyage revient alors à charge de la collectivité.





Pas à la collectivité de payer pour les déchets encombrants

L’Office cantonal de l’environnement ne souhaite plus voir cette situation. Ce n’est pas à l’ensemble des citoyens de payer pour éliminer les déchets produits par certains. Ainsi Porrentruy doit revoir sa gestion des encombrants pour se conformer à la nouvelle loi cantonale et mettre en place la taxe causale, soit le principe du pollueur-payeur. Quentin Theiler, responsable domaine Installations et Activités humaines, illustre ainsi : « quelqu’un, qui achète des meubles pas chers et qui les renouvelle souvent, génère plus de déchets donc il doit payer la taxe équivalente. »





Une mise en place compliquée

La mise en place de cette taxe causale est compliquée puisqu’elle engendre des coûts administratifs. Selon un sondage auquel ont répondu les communes jurassiennes cet été, plus de la moitié n’ont pas encore de solution pour facturer l’élimination de ces encombrants. Dans des centres de tri, comme le futur CCV du SEOD à Delémont ou dans les entreprises privées, une balance permet de peser les déchets encombrants. Une autre solution est d’appliquer la taxe causale au volume. Un employé communal doit alors estimer la taille du déchet. Quentin Theiler est bien conscient que ça représente une lourdeur administrative pour les collectivités publiques. Le collaborateur de l’Office de l’environnement propose une troisième piste : des vignettes que les citoyens achètent auprès de l’administration. Elles se collent sur les déchets, une ou plusieurs en fonction de la taille.





Des solutions qui émergent

Selon le sondage, 80% des communes travaillent avec une déchetterie communale, comme le Prox’iti dans les Franches-Montagnes, ou une entreprise privée. Quant aux autres, le processus est en cours, par exemple le Centre de collecte et de valorisation du SEOD à Delémont qui ouvrira début 2027. Il reste quelques communes qui n’ont pas encore de solution, comme à Porrentruy. Ici, les autorités municipales doivent prochainement proposer une révision du règlement des déchets. /ncp