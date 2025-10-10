« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza

Israël et le Hamas ont approuvé un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien. ...
Israël et le Hamas ont approuvé un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Le texte prévoit aussi la libération des derniers otages israéliens.

Un pas important a été franchi pour mettre fin à deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu et une libération d’otages après de fortes pressions du président américain, Donald Trump. Le gouvernement de l’Etat hébreu a également donné son feu vert tôt vendredi. Ces différentes annonces ont été suivies par des scènes de célébrations dans le territoire palestinien, mais également en Israël. Retour sur les dernières heures avec Alexandre Rossé :

Ecouter le son


 

