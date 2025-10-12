Un bancomat attaqué en vieille ville de Delémont

Un bancomat attaqué en vieille ville de Delémont

Un distributeur d’argent situé à la rue du 23-Juin de la capitale jurassienne a été la cible d’une explosion dans la nuit de samedi à dimanche.

L'explosion du bancomat a engendré des dégâts sur le bâtiment. L'explosion du bancomat a engendré des dégâts sur le bâtiment.

Un bancomat a été attaqué au gaz ou à l’explosif dans la nuit de samedi à dimanche en vieille ville de Delémont. Selon nos informations, la police cantonale jurassienne a été avertie par des passants vers 4h05 du matin. Les forces de l’ordre ont été dépêchées sur place avec des spécialistes venus de Zurich. Il s'agit notamment d'établir les causes exactes de l'explosion et de déterminer si du butin a été emporté. Une enquête a été ouverte. Le bancomat visé se situe à la rue du 23-Juin. L’explosion a engendré des projections de débris jusque de l’autre côté de la chaussée, le long du mur qui borde la cour du Château de Delémont. /fco


