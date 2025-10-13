« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Un manque de coordination et de cohérence se fait ressentir au niveau de la gestion des infrastructures de transport en Suisse. C’est le constat du conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis. Afin de résoudre cette problématique, il propose de créer un poste de secrétaire d’Etat aux transports. « Il me semble logique qu’il y ait un chef administratif qui puisse coordonner et fixer des priorités, au lieu d’avoir des interférences et des délais qui ne suivent pas » argumente Pascal Broulis.





La motion déposée par le Vaudois sera discutée cette semaine en commission des transports du Conseil des Etats. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a recueilli les propos du conseiller aux Etats. /sju-pch