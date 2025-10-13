« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Le conseiller aux Etats vaudois Pascal Broulis estime que la gestion des transports en Suisse ...
« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Le conseiller aux Etats vaudois Pascal Broulis estime que la gestion des transports en Suisse manque de clarté. Le libéral-radical suggère d'instaurer un secrétariat d'Etat aux transports. Le dossier de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.

Le conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis a déposé une motion qui propose un poste de secrétaire d'Etat aux transports. (Photo : Keystone / Peter Schneider). Le conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis a déposé une motion qui propose un poste de secrétaire d'Etat aux transports. (Photo : Keystone / Peter Schneider).

Un manque de coordination et de cohérence se fait ressentir au niveau de la gestion des infrastructures de transport en Suisse. C’est le constat du conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis. Afin de résoudre cette problématique, il propose de créer un poste de secrétaire d’Etat aux transports. « Il me semble logique qu’il y ait un chef administratif qui puisse coordonner et fixer des priorités, au lieu d’avoir des interférences et des délais qui ne suivent pas » argumente Pascal Broulis.


La motion déposée par le Vaudois sera discutée cette semaine en commission des transports du Conseil des Etats. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a recueilli les propos du conseiller aux Etats. /sju-pch

Le dossier de Serge Jubin :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 14:22

Articles les plus lus

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 10:25

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 14:22

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38

Deux blessés légers dans un accident à Bassecourt

Deux blessés légers dans un accident à Bassecourt

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 09:38

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 10:25

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 14:22

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40