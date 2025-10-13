Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

Lors des consultations, de nombreuses questions sont abordées que ce soit au niveau de la santé du patient, de son entourage, de ses activités ou encore de ses tâches quotidiennes. Une série de petits tests sont aussi effectués. « J’évalue vraiment de manière globale la situation avec une échelle qui est valide et sensible pour les personnes âgées pour détecter la fragilité. Plus le score sera élevé et plus la personne aura un état de fragilité et aura potentiellement besoin de soutien ou de recommandations », relate Charlotte Biedermann. Elle ajoute que l’objectif est également d’encourager les personnes âgées à maintenir les comportements qui les tiennent en santé et surtout de limiter les hospitalisations ou les placements dans les homes. /lge