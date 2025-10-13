Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

SIANA24 a lancé récemment un projet financé partiellement par le canton pour proposer des consultations gériatriques, afin de mieux cibler l’accompagnement nécessaire des différentes personnes âgées. Le but est de limiter les hospitalisations ou les placements dans des homes.
SIANA24 veut aider les personnes âgées à rester le plus longtemps possible à la maison. L’entreprise de soins à domicile a lancé récemment un projet de consultation gériatrique, un projet financé partiellement par le canton du Jura. L’objectif est d’aller à la rencontre des patients et d’évaluer leur autonomie, afin de les orienter au mieux vers certaines aides. SIANA24 offre ainsi une méthode qui se veut complémentaire à ce qui se fait actuellement en matière de soins à domicile. « Fondamentalement, on n’essaie pas de concurrencer ce qui se fait déjà, mais on veut compléter l’offre. On veut apporter une expertise et de la spécialisation pour améliorer les soins », explique l’infirmière Charlotte Biedermann.
Charlotte Biedermann : « Le but est d’aider à prendre en charge les personnes âgées de manière adaptée. »
Lors des consultations, de nombreuses questions sont abordées que ce soit au niveau de la santé du patient, de son entourage, de ses activités ou encore de ses tâches quotidiennes. Une série de petits tests sont aussi effectués. « J’évalue vraiment de manière globale la situation avec une échelle qui est valide et sensible pour les personnes âgées pour détecter la fragilité. Plus le score sera élevé et plus la personne aura un état de fragilité et aura potentiellement besoin de soutien ou de recommandations », relate Charlotte Biedermann. Elle ajoute que l’objectif est également d’encourager les personnes âgées à maintenir les comportements qui les tiennent en santé et surtout de limiter les hospitalisations ou les placements dans les homes. /lge