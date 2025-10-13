Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

SIANA24 a lancé récemment un projet financé partiellement par le canton pour proposer des ...
Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

SIANA24 a lancé récemment un projet financé partiellement par le canton pour proposer des consultations gériatriques, afin de mieux cibler l’accompagnement nécessaire des différentes personnes âgées. Le but est de limiter les hospitalisations ou les placements dans des homes.

SIANA 24, entreprise de soins à domicile, a mis sur pied un projet de consultation gériatrique financé partiellement par le canton du Jura. SIANA 24, entreprise de soins à domicile, a mis sur pied un projet de consultation gériatrique financé partiellement par le canton du Jura.

SIANA24 veut aider les personnes âgées à rester le plus longtemps possible à la maison. L’entreprise de soins à domicile a lancé récemment un projet de consultation gériatrique, un projet financé partiellement par le canton du Jura. L’objectif est d’aller à la rencontre des patients et d’évaluer leur autonomie, afin de les orienter au mieux vers certaines aides. SIANA24 offre ainsi une méthode qui se veut complémentaire à ce qui se fait actuellement en matière de soins à domicile. « Fondamentalement, on n’essaie pas de concurrencer ce qui se fait déjà, mais on veut compléter l’offre. On veut apporter une expertise et de la spécialisation pour améliorer les soins », explique l’infirmière Charlotte Biedermann.

Charlotte Biedermann : « Le but est d’aider à prendre en charge les personnes âgées de manière adaptée. »

Ecouter le son

Lors des consultations, de nombreuses questions sont abordées que ce soit au niveau de la santé du patient, de son entourage, de ses activités ou encore de ses tâches quotidiennes. Une série de petits tests sont aussi effectués. « J’évalue vraiment de manière globale la situation avec une échelle qui est valide et sensible pour les personnes âgées pour détecter la fragilité. Plus le score sera élevé et plus la personne aura un état de fragilité et aura potentiellement besoin de soutien ou de recommandations », relate Charlotte Biedermann. Elle ajoute que l’objectif est également d’encourager les personnes âgées à maintenir les comportements qui les tiennent en santé et surtout de limiter les hospitalisations ou les placements dans les homes. /lge

Reportage lors d’une consultation entre Charlotte Biedermann et Jean-Paul :

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 16:32

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 17:08

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 13:50

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

Articles les plus lus

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 13:50

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 17:08

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 13:50

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 10:25

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 14:22

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38