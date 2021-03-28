Moutier est officiellement jurassienne

La ville de 7'300 habitants a été transférée dans le canton du Jura à minuit pile lors du passage ...
Moutier est officiellement jurassienne

La ville de 7'300 habitants a été transférée dans le canton du Jura à minuit pile lors du passage à la nouvelle année. Une importante foule était réunie devant l’Hôtel de Ville pour célébrer ce moment historique.

Près de cinq ans après le vote du 28 mars 2021, la ville de Moutier a officiellement rejoint le canton du Jura. (Photo : Georges Henz/archives). Près de cinq ans après le vote du 28 mars 2021, la ville de Moutier a officiellement rejoint le canton du Jura. (Photo : Georges Henz/archives).

La ville de Moutier a officiellement écrit une nouvelle page de son histoire. La cité prévôtoise et ses 7'300 habitants ont été transférés dans le canton du Jura à minuit pile à l’occasion du passage à l’an 2026. Des milliers de personnes ont vécu ce moment historique dans un froid mordant devant l’Hôtel de Ville. Une clameur de la foule a suivi le traditionnel décompte du changement d’année. Un spectacle son et lumière a également accompagné les derniers instants de Moutier dans le canton de Berne. Il a été conçu comme un hommage à l’histoire et au chemin parcouru jusqu’à l’accueil de la ville dans le Jura. /alr


 

Fin des négociations liées au transfert de Moutier

La gestion de l’A16 après le transfert a été définie

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Faits marquants 2025 : la venue de la Bible de Moutier-Grandval

Les bons vœux du président du Parlement

Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

Consommation de l’eau en baisse à Develier

Faits marquants 2025 : la rénovation du collège Stockmar

Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

Une motion pour des commissions permanentes équilibrées

