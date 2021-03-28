Moutier est officiellement jurassienne

La ville de Moutier a officiellement écrit une nouvelle page de son histoire. La cité prévôtoise et ses 7'300 habitants ont été transférés dans le canton du Jura à minuit pile à l’occasion du passage à l’an 2026. Des milliers de personnes ont vécu ce moment historique dans un froid mordant devant l’Hôtel de Ville. Une clameur de la foule a suivi le traditionnel décompte du changement d’année. Un spectacle son et lumière a également accompagné les derniers instants de Moutier dans le canton de Berne. Il a été conçu comme un hommage à l’histoire et au chemin parcouru jusqu’à l’accueil de la ville dans le Jura. /alr

