« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Des manifestations se déroulent depuis une dizaine de jours dans de nombreuses villes du pays ...
« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Des manifestations se déroulent depuis une dizaine de jours dans de nombreuses villes du pays. La population critique la gestion de la crise économique par le guide suprême Ali Khamenei.

La population iranienne descend dans la rue depuis une dizaine de jours. (Photo : EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). La population iranienne descend dans la rue depuis une dizaine de jours. (Photo : EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

L’Iran est secoué par une vague de contestation qui prend de plus en plus d’ampleur. Des manifestations sont organisées depuis une dizaine de jours dans tout le pays. Les protestataires dénoncent l’incapacité du régime iranien, et en particulier du guide suprême Ali Khamenei, à gérer la crise économique. Selon une ONG, au moins 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation qui est réprimée par les autorités. Un millier d’autres ont été arrêtées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son


 

