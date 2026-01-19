« Le dossier du lundi » : Donald Trump au WEF de Davos

Davos s’apprête à recevoir du monde. Le Forum économique mondial ouvre ses portes ce lundi soir. Jusqu’à vendredi, de nombreux chefs d’État se rendront dans les Grisons, notamment Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Javier Milei.

La personnalité la plus attendue reste cependant le président américain. Donald Trump fera le déplacement avec une large délégation et devrait prendre la parole ce mercredi après-midi. Sa venue est perçue plutôt positivement par les parlementaires suisses, mais les avis restent partagés. C’est le sujet du dossier de notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier. /mvu-pch