Le premier chef de l’Office cantonal de la culture est décédé

Le canton du Jura perd le fondateur de son Office de la culture. L’historien Bernard Prongué est décédé ce week-end à l’âge de 91 ans, selon une information publiée lundi matin sur la page Facebook du service. Arrivé en 1979 dans les locaux vides de l’Hôtel des Halles à Porrentruy, l’Ajoulot avait créé, section après section, l’Office de la culture que l’on connait aujourd’hui. Bernard Prongué avait également donné des cours dans les universités de Berne et Fribourg. Il avait, par ailleurs, fait partie des membres fondateurs du Cercle d’études historiques de la Société jurassienne d’émulation, selon le Dictionnaire du Jura. /alr

