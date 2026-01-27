Un bancomat attaqué en vieille-ville de Delémont

Un bancomat a été pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi en vieille-ville de Delémont ...
Un bancomat a été pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi en vieille-ville de Delémont.

Le bancomat a été détruit par l'explosion. Le bancomat a été détruit par l'explosion.

Un bancomat PostFinance a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi en vieille-ville de Delémont. La police a confirmé à la rédaction de RFJ cette information, mais ne peut, pour l’heure, donner aucune précision complémentaire concernant l’attaque. De la fumée a été aperçue durant la nuit par plusieurs témoins. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes disent avoir entendu la déflagration. La police cantonale jurassienne a indiqué qu'elle communiquera dans la journée sur cette attaque. /lge


Actualisé le

 

