« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

L’enquête liée à l’incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An à Crans-Montana suscite ...
« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

L’enquête liée à l’incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An à Crans-Montana suscite des crispations diplomatiques entre la Suisse et l’Italie. Décryptage avec notre correspondant en Italie.

La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est montrée particulièrement critique envers la Suisse. (Photo : EPA/ETTORE FERRARI). La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est montrée particulièrement critique envers la Suisse. (Photo : EPA/ETTORE FERRARI).

Le drame de Crans-Montana est au cœur d’une crise diplomatique entre la Suisse et l’Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni se montre particulièrement critique avec la manière dont la justice suisse gère l’enquête. Rome a même rappelé samedi son ambassadeur en Suisse en signe de protestation. Les autorités italiennes demandent la création d’une équipe d’enquête conjointe entre les deux pays ou encore une accélération des investigations. Contacté, notre correspondant en Italie, Antonino Galofaro, peine à expliquer ce comportement particulièrement vindicatif même s’il s’inscrit dans un certain contexte de défiance envers la justice :

Ecouter le son

/alr


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les associations du Tropicana Beach font preuve de résilience

Les associations du Tropicana Beach font preuve de résilience

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 12:00

Des résultats mitigés pour StarragTornos

Des résultats mitigés pour StarragTornos

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 11:37

« L’autre revue de presse » : un gros « Boum » sur les taxes !

« L’autre revue de presse » : un gros « Boum » sur les taxes !

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 09:22

Des routes verglacées et un carambolage en Ajoie

Des routes verglacées et un carambolage en Ajoie

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 12:05

Articles les plus lus

Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 07:54

« L’autre revue de presse » : un gros « Boum » sur les taxes !

« L’autre revue de presse » : un gros « Boum » sur les taxes !

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 09:22

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 09:30

Des routes verglacées et un carambolage en Ajoie

Des routes verglacées et un carambolage en Ajoie

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 12:05

Arnaques téléphoniques à Develier

Arnaques téléphoniques à Develier

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:41

« Continuer de traire à perte, ce n’est pas motivant ! »

« Continuer de traire à perte, ce n’est pas motivant ! »

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:47

Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Pleigne tient son nouveau Plan d’aménagement local

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 07:54

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Le concept de conférences TED débarque dans le Jura

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 09:30