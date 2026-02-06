Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Le HC Ajoie a décidé de résilier son bail pour le mois d’avril. Un acteur privé va reprendre ...
Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Le HC Ajoie a décidé de résilier son bail pour le mois d’avril. Un acteur privé va reprendre la gestion de l’établissement.

Le restaurant de la patinoire à Porrentruy va changer de main. L’information a été confirmée à notre rédaction par le président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), Lionel Maître. Dans les faits, ce ne sera plus le HC Ajoie qui gérera cet établissement, mais un acteur privé.

Le HC Ajoie a pris la décision de donner sa dédite en fin d’année passée. Les clients ne mangeront donc plus au profit du HCA, mais d’un privé. Le SIDP a ainsi pris acte de cette décision et a d’ores et déjà trouvé quelqu’un pour reprendre ce restaurant. Pour l’heure, le nom n’est pas dévoilé, puisque le bail doit encore être signé, mais c’est fait à 99%, assure Lionel Maître. Selon lui, le changement de gérant se fera dès la fin des activités sur glace du HC Ajoie, à savoir au mois d’avril. Hormis une petite coupure de moins d’un mois durant la période creuse, il ne devrait pas y avoir d’interruption. Concernant l’offre, elle restera plus ou moins dans les mêmes eaux, avec « une offre un peu plus qualitative », espère Lionel Maître.

Le nouveau gérant s’occupera également de ravitailler une partie de la piscine extérieure de Porrentruy au travers d’un second bail qui devrait également être signé. /lge


 

