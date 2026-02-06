Les Portugais se rendent aux urnes dimanche pour élire leur président. Deux candidats s’affrontent à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle : le socialiste Antonio José Seguro, favori, et André Ventura, du parti d’extrême droite Chega. Une présence radicale qui inquiète une partie de la population. Certains estiment que le scrutin va au-delà du traditionnel clivage gauche-droite et qu’il est nécessaire de sauver la démocratie portugaise en repoussant l’extrême droite et ses discours aux « relents racistes et identitaires ». Notre correspondante au Portugal, Marie-Line Darcy, nous présente les enjeux de ce scrutin :
« Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président
Le second tour de l’élection présidentielle se déroulera dimanche. Un candidat socialiste part ...
RFJ
Les Portugais se rendent aux urnes dimanche pour élire leur président. Deux candidats s’affrontent à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle : le socialiste Antonio José Seguro, favori, et André Ventura, du parti d’extrême droite Chega. Une présence radicale qui inquiète une partie de la population. Certains estiment que le scrutin va au-delà du traditionnel clivage gauche-droite et qu’il est nécessaire de sauver la démocratie portugaise en repoussant l’extrême droite et ses discours aux « relents racistes et identitaires ». Notre correspondante au Portugal, Marie-Line Darcy, nous présente les enjeux de ce scrutin :
Sur le même sujet
- 30.01.2026 - 11:18 « Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie
- 23.01.2026 - 10:42 « Le monde en cause » : l’accord avec le Mercosur gelé dans l’UE
- 16.01.2026 - 09:30 « Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil
- 09.01.2026 - 09:30 « Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran
- 12.12.2025 - 10:58 « Le monde en cause » : un football brésilien pas comme les autres