« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Les autorités sanitaires brésiliennes ont récemment tiré la sonnette d’alarme par rapport à ...
« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Les autorités sanitaires brésiliennes ont récemment tiré la sonnette d’alarme par rapport à ces médicaments qui sont parfois vendus en contrebande.

Des stylos minceur connaissent un franc succès au Brésil, mais la situation inquiète les autorités. (Photo d'illustration libre de droits). Des stylos minceur connaissent un franc succès au Brésil, mais la situation inquiète les autorités. (Photo d'illustration libre de droits).

Le Brésil fait face au fléau des stylos amincissants. Ce médicament est autorisé de manière encadrée, mais il connait un succès très important parmi les personnes qui souhaitent perdre du poids. L’offre peine à suivre, ce qui favorise la contrebande. Ces ventes sans ordonnance et sans contrôle sanitaire commencent à constituer un problème de santé publique selon notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

Ecouter le son

Si les autorités tirent la sonnette d’alarme, le succès pour ces stylos amincissants reste grandissant :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« L’autre revue de presse » : pierre qui curle n’amasse pas l’or !

« L’autre revue de presse » : pierre qui curle n’amasse pas l’or !

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 08:33

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 07:01

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:00

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 09:20

Articles les plus lus

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:24

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:00

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 07:01

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 09:20

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:24

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:00

Des Jurassiens apportent leur aide aux Restos du Cœur

Des Jurassiens apportent leur aide aux Restos du Cœur

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:02

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 09:20

Une voiture finit dans un muret dans les gorges de Court

Une voiture finit dans un muret dans les gorges de Court

Région    Actualisé le 18.02.2026 - 18:37

Les adeptes des modèles réduits ont trouvé leur terrain à Miécourt

Les adeptes des modèles réduits ont trouvé leur terrain à Miécourt

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 15:37

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 16:24

Des Jurassiens apportent leur aide aux Restos du Cœur

Des Jurassiens apportent leur aide aux Restos du Cœur

Région    Actualisé le 19.02.2026 - 18:02