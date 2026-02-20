« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Le Brésil fait face au fléau des stylos amincissants. Ce médicament est autorisé de manière encadrée, mais il connait un succès très important parmi les personnes qui souhaitent perdre du poids. L’offre peine à suivre, ce qui favorise la contrebande. Ces ventes sans ordonnance et sans contrôle sanitaire commencent à constituer un problème de santé publique selon notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

