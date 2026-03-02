Créer un poste d’infirmière cantonale dans le Jura

La création d’un poste d’infirmière cantonale est sollicitée dans le Jura. La demande provient d’une motion déposée récemment au Parlement jurassien par Rémy Meury. Le député CS-POP s’inquiète du manque de mesures cantonales en lien avec l’initiative « Pour des soins infirmiers forts » acceptée par le peuple suisse en 2021. Il regrette la frilosité du canton qui, selon lui, utilise le prétexte de l’inaction fédérale pour expliquer l’absence de démarches. Pour Rémy Meury, la création d’une fonction d’infirmière cantonale serait une plus-value pour le secteur des soins.

Elle « est à considérer comme une mesure structurante », écrit le député dans sa motion. L’élu CS-POP ajoute qu’une infirmière cantonale accorderait « une reconnaissance institutionnelle à une profession charnière, appelée à jouer un rôle toujours plus important dans le domaine de la santé. » La fonction permettrait aussi « d’assurer une plus grande visibilité des enjeux liés aux soins infirmiers et de mettre en place des discussions et collaborations avec les institutions actives dans le domaine sur le territoire cantonal. » Rémy Meury souligne le besoin de valoriser ces professions et d’augmenter le nombre de places en formation pour contrer la pénurie de personnel. Des défis qui, selon lui, ne peuvent pas être assumés par le médecin cantonal.

Le député demande au Gouvernement de s’appuyer sur les modèles romands connus. Il relève que les cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg ont créé des fonctions d’infirmières cantonales et que celui de Genève est en train de suivre la même direction. Rémy Meury soumet encore la possibilité de créer un poste « sous une forme intercantonale » à condition qu’il soit « au service des institutions et de la population jurassienne ». /nmy