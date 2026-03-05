100 œuvres méconnues exposées à Moutier

« L’idée est de mieux faire connaître ces œuvres qui sont essentiellement dans des dépôts, mettre en lumière cette Collection jurassienne des beaux-arts », explique Vital Schaffter de la Société jurassienne d’émulation et membre de la commission jurassienne des arts visuels. Sur les plus de 7'000 œuvres de la collection, Isabelle Lecomte en a sélectionné 100, avec un regard subjectif assumé. « Vous n’y trouverez pas les dinosaures de l’art jurassien, c’est plutôt un état des lieux de la création contemporaine », prévient Vital Schaffter.





Nature morte, paysage et indignation

« J’avais la certitude que d’autres artistes méritaient tout autant d’être mis en lumière. Puis ce qui m’a guidé, c’est comment ces artistes m’aident à comprendre le monde dans lequel je vis », confie Isabelle Lecomte qui a choisi de scinder le livre (et par ricochet l’expo) en trois thèmes. « La nature morte parce que des artistes jurassiens ont renouvelé ce thème, le paysage parce que c’est très suisse et là aussi des artistes se sont libérés de ce côté identitaire porté par Coghuf ou Albert Schnyder, et puis l’indignation parce que les artistes nous aident à comprendre ce que nous vivons ». Si l’exposition respecte ces thématiques, faire rentrer tout cela dans la villa du musée prévôtois a fait cogiter la conservatrice Mélanie Devaud.